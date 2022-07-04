Чавушоглу признал разногласия Турции с РФ из-за спецоперации турецкой армии в Сирии
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Москвой и Анкарой существуют разногласия из-за возможной турецкой спецоперации в Сирии.
4 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Анкаре не опасаются возможного вмешательства российской армии в ход спецоперации в Сирии, поскольку Москва не планирует подобной интервенции.
Также Мевлют Чавушоглу признаёт, что после слов Тайипа Эрдогана о скором начале турецкой военной спецоперации в приграничных районах Сирии у Турции и России появились существенные разногласия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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