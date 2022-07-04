Reuters: Папа Римский Франциск едет с визитом в Москву и Киев

Издание Reuters сообщило об уже утверждённом плане Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев.

4 июля американская газета Reuters сообщила, что Папа Римский Франциск едет с рабочим визитом в Канаду, где пробудет с 24 по 30 июля, встретившись с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Далее Папа Римский Франциск посетит Москву и Киев, сообщают издатели Reuters. Примечательно, что ранее Папа Римский отказывался от поездки на Украину, утверждая, что при всём его желании совершить подобную поездку в ней нет смысла с точки зрения урегулирования военного конфликта.