Reuters: Папа Римский Франциск едет с визитом в Москву и Киев
Издание Reuters сообщило об уже утверждённом плане Папы Римского Франциска посетить Москву и Киев.
4 июля американская газета Reuters сообщила, что Папа Римский Франциск едет с рабочим визитом в Канаду, где пробудет с 24 по 30 июля, встретившись с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Далее Папа Римский Франциск посетит Москву и Киев, сообщают издатели Reuters. Примечательно, что ранее Папа Римский отказывался от поездки на Украину, утверждая, что при всём его желании совершить подобную поездку в ней нет смысла с точки зрения урегулирования военного конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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