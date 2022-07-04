Глава ЛНР Пасечник заявил, что не позволит Украине отвоевать Луганскую область
Министр государственной безопасности Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сказал, что Луганск не позволит ВСУ вернуть потерянные территории.
Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 4 июля сказал в эфире телеканала «Россия 24», что Вооруженные силы Украины будут пытаться вернуть территории Луганской области, которые были подконтрольны Украине.
Он добавил, что союзные силы ЛНР и России не дадут Украине сделать этого. Пасечник утверждает, что Украина и националистические батальоны предпринимают некоторые шаги для возвращения территорий.
Пасечник сказал, что на территории, завоеванной силами ЛНР, могут работать диверсионно-террористические подразделения.
Некоторые из них будут представляться гражданскими или беженцами.
Ранее, 3 июля, стало известно о том, что украинские войска покинули Лисичанск. Генеральный штаб ВСУ объяснил это необходимостью сохранить жизни военнослужащих.
Накануне глава Минобороны РФ сказал, что Луганская народная республика полностью освобождена. Россия признала ЛНР в границах Луганской области Украины.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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