Министр государственной безопасности Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сказал, что Луганск не позволит ВСУ вернуть потерянные территории.

Руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 4 июля сказал в эфире телеканала «Россия 24», что Вооруженные силы Украины будут пытаться вернуть территории Луганской области, которые были подконтрольны Украине.

Он добавил, что союзные силы ЛНР и России не дадут Украине сделать этого. Пасечник утверждает, что Украина и националистические батальоны предпринимают некоторые шаги для возвращения территорий.

Пасечник сказал, что на территории, завоеванной силами ЛНР, могут работать диверсионно-террористические подразделения.

Некоторые из них будут представляться гражданскими или беженцами.

Ранее, 3 июля, стало известно о том, что украинские войска покинули Лисичанск. Генеральный штаб ВСУ объяснил это необходимостью сохранить жизни военнослужащих.

Накануне глава Минобороны РФ сказал, что Луганская народная республика полностью освобождена. Россия признала ЛНР в границах Луганской области Украины.