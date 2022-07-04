Донецк продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ

Российская газета «Известия» сообщает, что с самого утра, 4 июля 2022 года, Донецк подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Напомним, обстрелы Донецка начались во второй половине прошлого месяца.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отмечал, что в результате сегодняшних обстрелов и ударов со стороны ВСУ, произошел пожар на территории завода «ДонПластАвтомат». Пока информации и возможных пострадавших и разрушениях нет.

С 22 июня ВСУ производили обстрелы прифронтового Петровского района. Через некоторое время поменяли район на Киевский и выпустили свыше 60 снарядов большого калибра.

В Донецке отмечают, что удары наносились вооружением, которое поставляют страны Североатлантического альянса НАТО. Эксперты отметили, что в Вооруженных силах Украины ранее не стояло на вооружении такого оружие (имеется ввиду калибр и дальность).

Из Донецка поступает довольно мало информации о разрушениях и пострадавших. Однако известно, что от обстрела в конце июня пострадали двое рабочих, которые ремонтировали электросеть города. Была также повреждена музыкальная школа и несколько жилых домов.