Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух бригад ВСУ в Харькове

По сообщению российского оборонного ведомства, высокоточным оружием в Харькове было уничтожено две бригады ВСУ. Там находилось до 200 военнослужащих и до 19 единиц техники.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в результате наступления российской армии, Вооруженные силы Украины потеряли управление отступающими подразделениями. Речь идет о 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригадах.

Перед наступлением ВС РФ, мэр города Донецк Алексей Кулемзин сообщил, что со стороны ВСУ продолжаются обстрелы. Так, в результате обстрелов с утра, 4 июля 2022 года, в Киевском районе произошел пожар на территории завода «ДонПластАвтомат».

Кроме того, артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла район старой торговой палаты, однако силы ПВО ДНР и ВС РФ сбили ракеты. Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, обстрелы со стороны ВСУ приграничных районов и ДНР, продолжаются со второй половины июля. Эпизодически от властей республики поступает информация о пострадавших. Так, на днях пострадало двое рабочих, которые ремонтировали местную электросеть.