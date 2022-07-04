Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух бригад ВСУ в Харькове
По сообщению российского оборонного ведомства, высокоточным оружием в Харькове было уничтожено две бригады ВСУ. Там находилось до 200 военнослужащих и до 19 единиц техники.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в результате наступления российской армии, Вооруженные силы Украины потеряли управление отступающими подразделениями. Речь идет о 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригадах.
Перед наступлением ВС РФ, мэр города Донецк Алексей Кулемзин сообщил, что со стороны ВСУ продолжаются обстрелы. Так, в результате обстрелов с утра, 4 июля 2022 года, в Киевском районе произошел пожар на территории завода «ДонПластАвтомат».
Кроме того, артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла район старой торговой палаты, однако силы ПВО ДНР и ВС РФ сбили ракеты. Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, обстрелы со стороны ВСУ приграничных районов и ДНР, продолжаются со второй половины июля. Эпизодически от властей республики поступает информация о пострадавших. Так, на днях пострадало двое рабочих, которые ремонтировали местную электросеть.
Опубликовано: Настя Ивлеева
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