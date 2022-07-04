Минобороны РФ: российская армия перехватила 11 снарядов РСЗО «Ураган» украинских военных

Пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинское командование потеряло управление с отступающими подразделениями.

Речь идет о 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригадах, которые дислоцировались в прифронтовой зоне боевых действий. Центральное командование ВСУ также не имеет связи со 118-й бригадой территориальной обороны.

ВСК России высокоточным оружием также уничтожило пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад Вооруженных сил Украины в окрестностях Харькова. По предварительным данным, там находилось около 200 военных и 19 единиц техники.

Конашенков отметил, что за минувшие сутки были уничтожены 7 пунктов управления, два склада с боеприпасами ВСУ, а также батарея реактивных систем залпового огня «Град». Вместе с ней поражены четыре взвода РСЗО с помощью российского истребителя Су-25.

Российская армия также сбило восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также перехватила 11 снарядов РСЗО «Ураган» украинских военных. Район перехвата не сообщается, однако предположительно, это произошло в Донецкой области.