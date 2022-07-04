Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что украинский Генштаб утратил управление над частью войск, которые отступают из ЛНР.

4 июля Минобороны России опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что успешное наступление российской армии совместной с народной милицией ЛНР на позиции ВСУ в Луганской области стало причиной утраты связи между украинским Генштабом и некоторыми воинскими формированиями Украины.

По данным Минобороны, наступление армии РФ отрезало от связи с Генштабом ВСУ 10-ую горно-штурмовую, 72-ую и 115-ую механизированные бригады ВСУ и 119-ую бригаду украинской территориальной обороны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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