Правительство Узбекистана сохранит суверенитет Каракалпакастана в новой Конституции

Каракалпакии сохранит независимость и автономию по проектк поправок в Конституцию, решили власти Узбекистана.

Всенародное обсуждение поправок в основной закон будет продлено до 15 июля.

Ранее принятые решения по процедуре предстоящего плебисцита изменили в связи с «повышением активности граждан в выражении мнений по проекту конституционного закона».

Изменения предложенные законодателями предполагали лишение автономии Карапалкастана.

Это решение вызвало резкое недовольство жителей автономной республики и они вышли на протесты с начала июля.

В воскресенье в столице автономии погибло 18 и ранено более 200 участников беспорядков.