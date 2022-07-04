Правительство Узбекистана сохранит суверенитет Каракалпакастана в новой Конституции
Каракалпакии сохранит независимость и автономию по проектк поправок в Конституцию, решили власти Узбекистана.
Всенародное обсуждение поправок в основной закон будет продлено до 15 июля.
Ранее принятые решения по процедуре предстоящего плебисцита изменили в связи с «повышением активности граждан в выражении мнений по проекту конституционного закона».
Изменения предложенные законодателями предполагали лишение автономии Карапалкастана.
Это решение вызвало резкое недовольство жителей автономной республики и они вышли на протесты с начала июля.
В воскресенье в столице автономии погибло 18 и ранено более 200 участников беспорядков.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления
Выращивание абрикоса из косточки: алгоритм действий
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза
Минобороны РФ: российская армия перехватила 11 снарядов РСЗО «Ураган» украинских военных
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии