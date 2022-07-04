Reuters: Папа Римский Франциск отрицает слухи о своём уходе в отставку

Глава Ватикана заявил, что не собирается подавать в отставку и рассказал о планируемом посещении Москвы.

Папа Римский Франциск в своём интервью издательству Reuters сообщил, что все слухи об его отставке и выявлении у понтифика онкологии являются лишь придворными сплетнями и вызывают только смех.

Помимо этого глава Католической церкви Папа Римский Франциск поделился с интервьером своими планами на обозримое будующее в которые входит официальная поездка в Москву и Киев.