Reuters: Папа Римский Франциск отрицает слухи о своём уходе в отставку
Глава Ватикана заявил, что не собирается подавать в отставку и рассказал о планируемом посещении Москвы.
Папа Римский Франциск в своём интервью издательству Reuters сообщил, что все слухи об его отставке и выявлении у понтифика онкологии являются лишь придворными сплетнями и вызывают только смех.
Помимо этого глава Католической церкви Папа Римский Франциск поделился с интервьером своими планами на обозримое будующее в которые входит официальная поездка в Москву и Киев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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