Помощник главы МВД ЛНР: республика поставила новые цели по освобождению Донбасса

Помощник главы Министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что поставлены новые цели по освобождению территории Донбасса.

Виталий Киселев отметил, что теперь военные ЛНР присоединились к силам ДНР и будут действовать сообща. На данный момент силы республик сосредоточены на трех направлениях — Северск, Соледар и Артёмовск.

Помощник министра подчеркнул, что войска республик совместно с российской армией «практически на походе к этим городам». Тем не менее, на данный момент происходит передислоцированние. Как только сформируются новые группы, начнется плавное продвижения дальше.

Киселев добавил, что специальная военная операция России в Украини «проходит в обычном режиме». Он напомнил про бегство из Лисичанская военнослужащих ВСУ, которые были в полной растерянности. По его словам, «боевики не знают, что делать дальше».

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух бригад ВСУ в районе Харькова. По информации ведомства, центральное командование потеряло связь с отступающими группировками украинской армии.