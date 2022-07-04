Шойгу доложил Путину об успешном освобождении ЛНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что Луганская народная республика (ЛНР) успешно освобождена.

Министр также раскатал про потери Вооруженных сил Украины. По его словам, за две недели боев за конституционную территорию ЛНР они составили 5 469 военнослужащих. Кроме того, российской армией уничтожены 196 украинских танков и бронемашин.

Ранее сообщалось об уничтожении за последние две недели 12 самолетов военно-воздушных сил Украины и одного боевого самолета. Сегодня также стало известно об ударах ВС РФ по месту дислокации бригад ВСУ в Харькове. Было уничтожено до 200 военнослужащих и 19 единиц техники.

Шойгу рассказал Путину, что Лапин и Суровикин доложили свои предложения по ситуации на территории Донбасса. По словам министра, сейчас они прорабатываются и приняты к сведению Минобороны РФ.

Министр обороны подтвердил слова пресс-секретаря ведомства о том, что российская армия перехватила 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ за последние сутки.