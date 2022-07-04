Шойгу сообщил об успешной операции по освобождению ЛНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успешном окончании операции по освобождению ЛНР.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с докладом об успешном завершении операции по освобождению территории ЛНР от украинских националистов.
Помимо этого Шойгу рассказал Путину о количестве потерь ВСУ за последние две недели. Согласно информации Сергея Шойгу, армия Украины в ходе боевых действий потеряла 5469 бойцов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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