Шойгу доложил Путину количество потерь ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал точное число потерь ВСУ за две недели.
В понедельник, 4 июля 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения текущего прогресса в специальной военной операции России на Украине.
Согласно отчёту предоставленному Шойгу, украинская армия потеряла за последние две недели в ходе военных действий на территории ЛНР и ДНР 5469 бойцов, а также 209 единиц вооружения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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