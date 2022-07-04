Шойгу доложил Путину количество потерь ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал точное число потерь ВСУ за две недели.

В понедельник, 4 июля 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения текущего прогресса в специальной военной операции России на Украине.

Согласно отчёту предоставленному Шойгу, украинская армия потеряла за последние две недели в ходе военных действий на территории ЛНР и ДНР 5469 бойцов, а также 209 единиц вооружения.