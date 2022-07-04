Шойгу: ВСУ потеряли 5469 человек убитыми за две недели боёв в ЛНР

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что армия Украины потеряла более пяти тысяч солдат за две недели столкновения в ЛНР.

4 июля произошла встреча министра обороны России Сергея Шойгу с Владимиром Путиным, в ходе которой Шойгу доложил президенту о полном освобождении Луганской народной республики союзными войсками РФ и ЛНР.

По словам Шойгу, за минувшие две недели российские военные подготавливали освобождение Лисичанска и смогли завершить намеченную миссию, что позволило признать ЛНР территорией, более неподконтрольной ВСУ, которые понесли потери в 5469 убитыми за половину месяца.