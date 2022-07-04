Путин приказал отдохнуть подразделениям ВС РФ, освободившим территории ЛНР

Владимир Путин сообщил, что подразделения российских войск, освободившие территорию ЛНР, должны восстановить свои силы.

В ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Владимиру Путину доложили, что коалиция вооружённых сил РФ и народная милиция ЛНР освободила Лисичанск, после чего территория Луганской Народной республики стала полностью занятой союзными войсками и более не контролируется Киевом.

После этого Путин заявил, что добившиеся успеха в освобождении ЛНР войска обязаны отдохнуть, восстановив силы для тактического успеха в дальнейших операциях на украинском фронте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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