Путин приказал отдохнуть подразделениям ВС РФ, освободившим территории ЛНР
Владимир Путин сообщил, что подразделения российских войск, освободившие территорию ЛНР, должны восстановить свои силы.
В ходе встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу Владимиру Путину доложили, что коалиция вооружённых сил РФ и народная милиция ЛНР освободила Лисичанск, после чего территория Луганской Народной республики стала полностью занятой союзными войсками и более не контролируется Киевом.
После этого Путин заявил, что добившиеся успеха в освобождении ЛНР войска обязаны отдохнуть, восстановив силы для тактического успеха в дальнейших операциях на украинском фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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