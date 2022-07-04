Арестович назвал «успешной военной операцией» отступление ВСУ из Лисичанска

Алексей Арестович утверждает, что выход украинских военных из Лисичанска в ЛНР выгоден для Киева и является успехом украинской армии.

4 июля советник Зеленского Алексей Арестович прокомментировал отступление украинской армии из Лисичанска, полностью перешедшего под контроль российских военных. По словам Арестовича, бегство ВСУ из Лисичанска является военным успехом Киева, поскольку украинские войска смогли временно сковать силы противника и выиграть время для поставок американского и западного оружия.

Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу с освобождением Лисичанска и признал, что операция по занятию Луганской Народной республики завершена, после чего российские военные обязаны уйти на временный отдых.