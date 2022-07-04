ФСБ РФ предупредила россиянина о недопустимости оказания помощи ВСУ

ФСБ РФ внесла предостережение россиянину за финансирование украинской армии.

В понедельник, 4 июля 2022 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела разъяснительную беседу с гражданином РФ, который оказывал финансовую помощь Украине.

По данным ФСБ РФ молодой человек переводил деньги украинскому благотворительному фонду «Вернись живым», вырученные средства которого отправляются на финансирование ВСУ.

Добродушного россиянина предупредили, что данное действие, направленное против безопасности России, в обозримом будущем может быть расценено как государственная измена, а пока что ему выдвинули лишь официальное предостережение.