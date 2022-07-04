Зеленский планирует восстановить Украину до начала зимы

Зеленский заявил, что необходимо восстановить гражданскую инфраструктуру в Украине до наступления зимы.

Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано выступил с предложением начать реконструкцию пострадавших объектов гражданской инфраструктуры на территории Украины до окончания военных действий.

Зеленский считает, что нестабильная ситуация не мешает начать восстонавливать полноценную жизнь в обществе, поэтому требует от европейских стран деньги на восстановления школ и больниц.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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