Зеленский планирует восстановить Украину до начала зимы
Зеленский заявил, что необходимо восстановить гражданскую инфраструктуру в Украине до наступления зимы.
Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано выступил с предложением начать реконструкцию пострадавших объектов гражданской инфраструктуры на территории Украины до окончания военных действий.
Зеленский считает, что нестабильная ситуация не мешает начать восстонавливать полноценную жизнь в обществе, поэтому требует от европейских стран деньги на восстановления школ и больниц.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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