ВСУ вернули Змеиный под свой контроль, установив флаг Украины на острове

Солдаты ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный, объявив о возвращении данной территории под свой единоличный контроль.

4 июля вечером пресс-секретарь украинской группировки войск "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сегодня остров Змеиный окончательно вернулся под контроль ВСУ, а на территории предприятия появился флаг Украины.

Накануне Министерство обороны России подтвердило, что российские военные покинули территорию Змеиного. Примечательно, что при этом пресс-служба российского оборонного ведомства назвало выход ВС РФ со Змеиного шагом доброй воли.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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