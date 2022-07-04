ВСУ вернули Змеиный под свой контроль, установив флаг Украины на острове
Солдаты ВСУ установили флаг Украины на острове Змеиный, объявив о возвращении данной территории под свой единоличный контроль.
4 июля вечером пресс-секретарь украинской группировки войск "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сегодня остров Змеиный окончательно вернулся под контроль ВСУ, а на территории предприятия появился флаг Украины.
Накануне Министерство обороны России подтвердило, что российские военные покинули территорию Змеиного. Примечательно, что при этом пресс-служба российского оборонного ведомства назвало выход ВС РФ со Змеиного шагом доброй воли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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