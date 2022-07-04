Минобороны Украины призналось, что ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Представитель минобороны Украины Наталья Гуменюк призналась, что флаг на Змеином установили лишь метафорически.

Официальный представитель Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк дала интервью телеканалу CNN, где призналась во лжи касательно установки украинскими солдатами флага на острове Змеиный.

Гуменюк попросила принимать все сказанное ею ранее сугубо метафорически, так как на самом деле флаг Украины был не установлен, а сброшен с вертолёта на Змеиный, где он, по её словам, будет дожидаться бойцов ВСУ.