Дачники рассказали, как размножать клематисы черенкованием

Яркие клематисы активно используются в озеленении приусадебных участков. Селекционерами выведен большой ассортимент новых сортов. Купив понравившийся экземпляр, можно без труда его размножить.

Выведение разных видов укрепило культуру и разнообразило способы размножения цветка, большинство сортов и гибридов можно разводить вегетативными методами с неизменным успехом получая крепкие и здоровые растения.

При этом каждый новый цветок сохраняет видовую особенность и сортовые качества «материнского» куста. Наиболее распространены следующие методы:

деление «материнского» куста;

укоренение боковых отводков;

посев семян;

черенкование.

Некоторые садоводы также используют метод прививки клематиса на более стойкие культуры, однако этот метод крайне хлопотный и требующий немалого опыта. Чаще всего таким методом сохраняют наиболее ценные и капризные гибриды.

Остальные способы просты в исполнении и в большинстве случаев позволяют успешно вырастить новый куст. Каждый садовод выбирает для себя наиболее подходящий вариант и пользуется им в дальнейшем. Я же познакомлю вас сегодня с черенкованием.

Черенкование:

На мой взгляд, размножение клематиса черенками — наиболее легкий и успешный способ выращивания новых кустов. Практически 9 растений из 10 успешно укореняются и в последствии не испытывают трудностей с ростом и цветением. Достаточно соблюдать ря несложных правил, чтобы получить красивую пышную клумбу.

Для разведения подходят как молодые зеленые побеги, так и одревесневшие ветви. Срезу скажу, что для черенкования не используют верхние стебельки — они гораздо хуже приживаются, чем другие веточки. Зеленые ростки срезаются с боковых сторон куста, а одревесневшие — с нижней части.

Выбранные зеленые веточки отделяют острым инструментом косым срезом, срезают верхнюю тонкую часть, оставшуюся часть делят на равные отрезки, оставляя на каждом черенке по 2 междоузлия. После ростки помещают в воду или грунт (2/4 земли, 1/4 торфа, 1/4 песка) для укоренения.

Одревесневшие побеги стараются нарезать на черенки до момента бутонизации клематиса или уже после периода цветения. В остальном же процедура идентична с нарезкой зеленых черенков.

Отмечу, что нижние срезы заготовленных черенков обязательно должны быть косыми, отдаленными от нижнего междоузлия на пару миллиметров. Верхние срезы можно выполнить по прямой линии за 2 см до верхнего междоузлия. При этом нижние листочки удаляют полностью, а верхние подрезают на 2 трети.

Готовые черенки вымачивают в стимуляторе роста, выставляют в воду или под наклоном высаживают в грунт, в зависимости от того, какой способ укоренения вы определили. В дальнейшем уход довольно прост: воду регулярно менять, а грунт — поливать и затенять до момента появления крепких корешков.