Дачники рассказали, как восстановить цветение розы

Долго или нет проживет роза в саду, ответить сложно. Но то, что омолаживающие процедуры продлевают ей жизнь, – бесспорный факт.

Розы прощаются с садом по разным причинам. Ускорить гибель могут неудачная зимовка, плохой уход или слабый саженец. Но розы вполне могут быть и долгожителями. Более того, именно с возрастом, когда садовые розы набирают мощь и силу, цветение становится качественнее и обильнее.

Причин может быть много, но я назову основные:

Сортовые особенности.

Неблагоприятные погодные условия.

Нарушение правил по уходу.

Атака насекомых-вредителей.

Заболевание.

Давайте разберемся более детально.

Особенности, связанные с возрастом:

На первом году после посадки роза использует все свои силы на то, чтобы нарастить корневую систему. Цветение будет скудным или вовсе отсутствовать. Волноваться не стоит, уже на будущий год ваша красавица будет радовать глаз пышными бутонами.

У меня была роза, цветущая в горшке. Когда я пересадил ее в открытый грунт, она также набрала бутоны. Но я их срезал, поскольку цветение забирает много сил, а растению они нужны для адаптации на новом месте.

Рекомендую обратить внимание и на сортовые особенности. Так у плетистой розы Рамблер бутоны не формируются на побегах текущего года.

У кустовых цветение может отсутствовать, если побеги старые. Рекомендую обратить внимание на кору. У одревесневших побегов она коричневого цвета. В таком случае, провожу омолаживающую обрезку.

Неправильное место для посадки:

Розы предпочитают участки с интенсивным освещением. Но в полдень они должны находиться в тени. Так растения не получат ожоги, а лепестки будут обладать ярким, насыщенным оттенком.

Хорошо растут и обильно цветут на рыхлой, плодородной земле с нейтральной кислотностью. Чтобы культура не болела, рекомендую выбирать места с залеганием грунтовых вод не менее 1,5 м.

Если эти условия нарушаются, цветение может отсутствовать.

Прикорневая поросль:

Спустя некоторое время после посадки, у куста розы появляется молодая, прикорневая поросль. Она активно растет, забирая у основного куста большую часть воды, питательных веществ и сил. В таком случае, культура не зацветет.

Рекомендую бороться с порослью, вырезая ее острым, хорошо продезинфицированным инструментом.

Нарушение режима полива:

Полив осуществляю по мере просыхания верхнего слоя почвы.

Воду использую мягкую, теплую, хорошо отстоявшуюся.

Вношу строго под корень растения утром или вечером, после захода солнца.

Тщательно рыхлю прикорневой круг.

В жаркую погоду мульчирую торфом.

При соблюдении таких условий, ваша красавица отзовется обильным и ярким цветением.

Неправильное внесение удобрений:

Для роста и пышного цветения культуре необходимо большое количество питательных веществ. При недостатке какого-либо элемента, замедляется рост куста, а бутоны могут быть мелкими или совсем отсутствовать.

Растению необходимы:

азот;

фосфор;

калий.

Болезни и вредители:

бактериоз;

мозаика;

пятнистость;

мучнистая роса;

серая гниль.

Обращаю внимание, что нужно начать лечение сразу, как только были обнаружены первые признаки.

Насекомые-вредители, которые атакуют розу:

тля;

муравьи;

паутинный клещ.

Как только я замечаю их на своих кустах, обрабатываю растения бордосской жидкостью 3%.

В заключение скажу, что причин, по которым не цветут розы, может быть несколько. Если они не связаны с сортовыми особенностями, то необходимо разобраться в уходе.