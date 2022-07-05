Огородники рассказали, из-за чего листья капусты краснеют

Очень часто на грядках можно встретить растения с признаками дефицита питания. Наглядным примером является капуста.

Опираясь на свой многолетний опыт, скажу, что причин может быть несколько:

Нарушение баланса питательных веществ.

Неблагоприятные погодные условия.

Нарушения схемы подкормок.

Появление вредителей.

Поражение заболеванием.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Нарушение баланса питательных веществ:

Если культура испытывает недостаток в питательных веществах, это отражается на ее внешнем виде. Например, краснеют листья.

Замечу, что на ранних сроках активной вегетации капусте требуется азот. При его недостатке листья краснеют, отстают в росте. Сначала я обнаружил прожилки на нижних листьях, поменявшие цвет. Сам лист постепенно желтеет или становится фиолетовым.

В такой ситуации, рекомендую своевременно восстановить баланс, иначе цвет поменяет весь кочан. Листья станут очень жесткими и непригодными для употребления в пищу.

При недостатке фосфора, цвет начинает меняться от края к центру. Сначала пятна не имеют четких границ, но постепенно сливаются воедино. Если не подкормить капусту фосфором, оттенок станет более интенсивным.

Атака насекомых-вредителей:

Если капуста не только меняет цвет, но и вы обнаружили другие симптомы, это значит, что на культуру напали насекомые-вредители или она подверглась заболеванию.

Советую обратить внимание на такие признаки:

в листьях появляются отверстия;

они теряют тонус;

перестают развиваться;

вянут;

полностью отмирают.

Неблагоприятный климат:

Я заметил, что капуста хорошо растет и развивается в условиях умеренного лета. Если же есть значительные отклонения от нормы, то возможно покраснение.

Обратите внимание на такие нарушения:

Резкое снижение температуры. Тогда появляются розовые и красные пятна, а рост существенно замедляется или вовсе прекращается.

Дождливая или холодная погода длительное время. В таком случае обращаю внимание на интенсивность цвета. Чем ближе он к фиолетовому, тем хуже чувствует себя культура.

Солнечные ожоги. Если растение длительное время находится под активными лучами, появляются желтые пятна, которые постепенно краснеют.

В чем заключается опасность покраснения листьев:

Я заметил, что такая реакция чаще всего приводит к замедленному темпу роста. Существенно снижаются вкусовые качества. Кочаны становятся рыхлыми и не пригодными для длительного хранения.

Чтобы спасти урожай необходимо предпринять ряд мер.

Как спасти культуру:

Прежде всего осматриваю культуру и устанавливаю «диагноз», чтобы выбрать правильную тактику «лечения».

При дефиците азота вношу:

сульфат аммония;

аммиачную селитру;

карбамид.

Для восстановления баланса калия и фосфора осуществляю подкормки комплексными средствами.

Если покраснения происходят из-за погоды, поддерживаю культуру, внося биостимулятор.

Итак, причин появления красных пятен на капусте может быть несколько. Важно своевременно их выявить и приступить к исправлению. Кроме того, я предпринимаю ряд профилактических мер. Они обладают особой эффективностью против вредителей и различных заболеваний.