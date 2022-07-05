Огородники рассказали, из-за чего листья капусты краснеют
Очень часто на грядках можно встретить растения с признаками дефицита питания. Наглядным примером является капуста.
Опираясь на свой многолетний опыт, скажу, что причин может быть несколько:
Нарушение баланса питательных веществ.
Неблагоприятные погодные условия.
Нарушения схемы подкормок.
Появление вредителей.
Поражение заболеванием.
Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.
Нарушение баланса питательных веществ:
Если культура испытывает недостаток в питательных веществах, это отражается на ее внешнем виде. Например, краснеют листья.
Замечу, что на ранних сроках активной вегетации капусте требуется азот. При его недостатке листья краснеют, отстают в росте. Сначала я обнаружил прожилки на нижних листьях, поменявшие цвет. Сам лист постепенно желтеет или становится фиолетовым.
В такой ситуации, рекомендую своевременно восстановить баланс, иначе цвет поменяет весь кочан. Листья станут очень жесткими и непригодными для употребления в пищу.
При недостатке фосфора, цвет начинает меняться от края к центру. Сначала пятна не имеют четких границ, но постепенно сливаются воедино. Если не подкормить капусту фосфором, оттенок станет более интенсивным.
Атака насекомых-вредителей:
Если капуста не только меняет цвет, но и вы обнаружили другие симптомы, это значит, что на культуру напали насекомые-вредители или она подверглась заболеванию.
Советую обратить внимание на такие признаки:
в листьях появляются отверстия;
они теряют тонус;
перестают развиваться;
вянут;
полностью отмирают.
Неблагоприятный климат:
Я заметил, что капуста хорошо растет и развивается в условиях умеренного лета. Если же есть значительные отклонения от нормы, то возможно покраснение.
Обратите внимание на такие нарушения:
Резкое снижение температуры. Тогда появляются розовые и красные пятна, а рост существенно замедляется или вовсе прекращается.
Дождливая или холодная погода длительное время. В таком случае обращаю внимание на интенсивность цвета. Чем ближе он к фиолетовому, тем хуже чувствует себя культура.
Солнечные ожоги. Если растение длительное время находится под активными лучами, появляются желтые пятна, которые постепенно краснеют.
В чем заключается опасность покраснения листьев:
Я заметил, что такая реакция чаще всего приводит к замедленному темпу роста. Существенно снижаются вкусовые качества. Кочаны становятся рыхлыми и не пригодными для длительного хранения.
Чтобы спасти урожай необходимо предпринять ряд мер.
Как спасти культуру:
Прежде всего осматриваю культуру и устанавливаю «диагноз», чтобы выбрать правильную тактику «лечения».
При дефиците азота вношу:
сульфат аммония;
аммиачную селитру;
карбамид.
Для восстановления баланса калия и фосфора осуществляю подкормки комплексными средствами.
Если покраснения происходят из-за погоды, поддерживаю культуру, внося биостимулятор.
Итак, причин появления красных пятен на капусте может быть несколько. Важно своевременно их выявить и приступить к исправлению. Кроме того, я предпринимаю ряд профилактических мер. Они обладают особой эффективностью против вредителей и различных заболеваний.
Опубликовано: Ангелина Крент
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