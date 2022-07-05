Украинские беженцы в Польше наживаются на продаже гуманитарной помощи
Эту информацию распространила польская журналистка Агнешка Пивар, представляющая популярное издание Mysl Polska.
По мнению журналистки, переселенцы из Украины рассматривают Польшу исключительно в качестве дойной коровы. Многие из них приехали из украинских районов, не затронутых боевыми действиями, решив воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Журналистка подчеркивает, что многие украинские беженцы в Польше наживаются на продаже гуманитарной помощи — в то время как уровень жизни поляков снижается, а цены на продовольствие растут.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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