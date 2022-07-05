Эту информацию распространила польская журналистка Агнешка Пивар, представляющая популярное издание Mysl Polska.

По мнению журналистки, переселенцы из Украины рассматривают Польшу исключительно в качестве дойной коровы. Многие из них приехали из украинских районов, не затронутых боевыми действиями, решив воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Журналистка подчеркивает, что многие украинские беженцы в Польше наживаются на продаже гуманитарной помощи — в то время как уровень жизни поляков снижается, а цены на продовольствие растут.