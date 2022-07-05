Дачники рассказали, как лучше всего размножать жимолость
Жимолость размножаю разными способами: от простых до довольно сложных. Легкими способами считаю укоренение одревесневших черенков, отводков, деление куста, размножение жимолости корневой порослью, а также посевом семян.
Важные нюансы размножения жимолости
Размножать жимолость допускается как семенами, так и одним из доступных вегетативных методов. Это может быть черенкование, размножение отводками, деление куста, и т.д. При желании в короткие сроки получить небольшое количество саженцев стоит отдавать предпочтение укоренению отводками.
Если же вы решили серьезно увеличить количество выращиваемой жимолости на участке, лучше размножить растения черенкованием.
Совет: зеленые черенки приживутся наиболее быстро и просто.
Выбор оптимального времени размножения напрямую зависит от выбранного метода. Ранней весной можно размножить жимолость делением . Также в марте можно благополучно посеять семена на рассаду. Май — самое лучшее время чтобы нарезать и укоренить свежие зеленые черенки.
В июне жимолость трогать нежелательно, зато в это время можно продолжить заготовку зеленых черенков и укоренение отводок.
В осенний период, начиная с середины сентября, хорошо заготавливать одревесневшие черенки. В это же время можно рассадить молодые кусты. Важно успеть закончить работы хотя бы за месяц до ожидаемого прихода холодов.
Размножение жимолости
Самые популярные и удобные способы размножения
Жимолость — довольно неприхотливое растение, поэтому и размножение кустарника не вызывает особых проблем.
Ниже я приведу самые частые способы размножения и особенности их реализации:
Размножение куста отводками:
Это один из самых простых методов, которыми можно размножать кусты, начиная с трехлетнего возраста. В весенний период нам понадобится найти молодые ветви, растущие максимально близко к поверхности грунта, выкопать борозды , пригнуть выбранные побеги к земле, зафиксировав их при помощи проволоки.
Чтобы отводи благополучно пустили корни, важно обеспечить систематический полив. Не стоит торопиться с отделением от материнского куста, побеги должны хорошо окрепнуть.
Размножение методом деления:
Метод логично применить в весенний или осенний период. Для начала выбранный куст нужно выкопать и очистить от лишнего грунта. Побеги разделить на нужное количество частей и разрезать корни. Места срезов в обязательном порядке обрабатывайте древесной золой. Получившиеся растения можно высаживать в питательный субстрат.
Размножение черенкованием:
Хочу сделать акцент именно на зеленые черенки, которые мы будет заготавливать в мае. Понадобятся нам те побеги, которые уже демонстрируют ломкость при сгибании. Хорошие черенки — отрезки длиной не более 13 сантиметров, вырезанные из центральных частей побегов.
На каждом отрезке должно быт не меньше трех междоузлий. Перед укоренением нижнюю часть черенков нужно подержать в специальном стимуляторе корнеобразования, и только потом поместить в питательный субстрат. Идеальная смесь — часть торфа и три части песка.
Вот такими способами можно размножить садовую жимолость. Придерживаясь этих несложных правил, вы сможете получить желаемое количество сильных и здоровых растений.
Опубликовано: Ангелина Крент
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