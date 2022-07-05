Дачники рассказали, как лучше всего размножать жимолость

Жимолость размножаю разными способами: от простых до довольно сложных. Легкими способами считаю укоренение одревесневших черенков, отводков, деление куста, размножение жимолости корневой порослью, а также посевом семян.

Важные нюансы размножения жимолости

Размножать жимолость допускается как семенами, так и одним из доступных вегетативных методов. Это может быть черенкование, размножение отводками, деление куста, и т.д. При желании в короткие сроки получить небольшое количество саженцев стоит отдавать предпочтение укоренению отводками.

Если же вы решили серьезно увеличить количество выращиваемой жимолости на участке, лучше размножить растения черенкованием.

Совет: зеленые черенки приживутся наиболее быстро и просто.

Выбор оптимального времени размножения напрямую зависит от выбранного метода. Ранней весной можно размножить жимолость делением . Также в марте можно благополучно посеять семена на рассаду. Май — самое лучшее время чтобы нарезать и укоренить свежие зеленые черенки.

В июне жимолость трогать нежелательно, зато в это время можно продолжить заготовку зеленых черенков и укоренение отводок.

В осенний период, начиная с середины сентября, хорошо заготавливать одревесневшие черенки. В это же время можно рассадить молодые кусты. Важно успеть закончить работы хотя бы за месяц до ожидаемого прихода холодов.

Размножение жимолости

Самые популярные и удобные способы размножения

Жимолость — довольно неприхотливое растение, поэтому и размножение кустарника не вызывает особых проблем.

Ниже я приведу самые частые способы размножения и особенности их реализации:

Размножение куста отводками:

Это один из самых простых методов, которыми можно размножать кусты, начиная с трехлетнего возраста. В весенний период нам понадобится найти молодые ветви, растущие максимально близко к поверхности грунта, выкопать борозды , пригнуть выбранные побеги к земле, зафиксировав их при помощи проволоки.

Чтобы отводи благополучно пустили корни, важно обеспечить систематический полив. Не стоит торопиться с отделением от материнского куста, побеги должны хорошо окрепнуть.

Размножение методом деления:

Метод логично применить в весенний или осенний период. Для начала выбранный куст нужно выкопать и очистить от лишнего грунта. Побеги разделить на нужное количество частей и разрезать корни. Места срезов в обязательном порядке обрабатывайте древесной золой. Получившиеся растения можно высаживать в питательный субстрат.

Размножение черенкованием:

Хочу сделать акцент именно на зеленые черенки, которые мы будет заготавливать в мае. Понадобятся нам те побеги, которые уже демонстрируют ломкость при сгибании. Хорошие черенки — отрезки длиной не более 13 сантиметров, вырезанные из центральных частей побегов.

На каждом отрезке должно быт не меньше трех междоузлий. Перед укоренением нижнюю часть черенков нужно подержать в специальном стимуляторе корнеобразования, и только потом поместить в питательный субстрат. Идеальная смесь — часть торфа и три части песка.

Вот такими способами можно размножить садовую жимолость. Придерживаясь этих несложных правил, вы сможете получить желаемое количество сильных и здоровых растений.