Огородники рассказали, чем стоит подкармливать лук для крупных головок

Хоть лук и является одной из самых простых в уходе культур, но определенного внимания он все же требует. От того как вы позаботитесь об этой овощной культуре будет зависеть успех будущего урожая.

Подготовка почвы:

Под посадку лука выбирают участок с хорошим освещением. Эта культура хорошо развивается на супеси с умеренным увлажнением. Лучшими предшественниками считаются кабачки, огурцы. Можно выбирать грядки после картофеля, томатов, бобовых культур.

Осенью под глубокую перекопку распределяют по участку древесную золу, объединенную с растолченным торфом и перепревшим навозом в соотношении 1:1:2. Можно применять фосфорно-калийные удобрения. Норма внесения — 30-50 г / кв. м.

Если требуется уменьшить кислотность грунта, используют доломитовую муку, растолченный мел или известковую пушонку. Но после такой обработки лук можно выращивать на этом месте не раньше, чем через год.

Что вносить в начале лета:

Подкормить лук-севок необходимо первый раз спустя 14 суток после высадки на грядку. На этом этапе растениям требуется больше азота.

Подходящие варианты:

Помещают в бачок 1 ст. л. мочевины. Дополнительно вливают 200 мл жидкого навоза. Добавляют при размешивании 10 л воды. Норма расхода — 3 л / 1 м2. Навоз можно заменить куриным пометом.

В 10 л отстоянной воды растворяют хлористый калий (20 г), соединенный с аммиачной селитрой (30 г) и суперфосфатом (40 г). Норма расхода — 2 л / 1 м2.

Вливают в емкость с 10 л отстоянной воды 3 ст. л. аптечного нашатырного спирта. Норма расхода — 1-2 л / 1 м2.

Выбирают для проведения подкормки безветренную погоду без дождя. Рекомендуется вносить удобрения вечером. Выливают питательную жидкость на почву, оберегая листья от попадания капель. После подкормки грядку поливают. Почву затем нужно прорыхлить.

О дефиците азота свидетельствует пожелтение луковых перьев, которые истончаются и плохо растут. Опасен и излишек этого элемента, вызывающий бурное развитие зелени, а луковицы при этом будут мелкими. Поэтому важно грамотно соблюдать оптимальные пропорции.

Повторная подкормка:

Следует практиковать следующее внесение питания через 20 суток. На этом этапе требуется больше калия с фосфором. Эти соединения способствуют развитию крупных головок.

Варианты жидкой подкормки (норма составляет 5 л / 1 м2):

Хлористый калий смешивают с аммиачной селитрой — по 30 г. Добавляют 60 г суперфосфата. При активном помешивании засыпают в емкость с 10 л воды.

Разводят в 10 л отстоянной воды сульфат калия (10 г) и вдвое большее количество суперфосфата. Практикуют полив луковых грядок, когда все крупинки удобрений растворятся полностью.

Можно использовать монофосфат калия. На 10-литровую емкость воды потребуется 10 г удобрения.

Насыщает грунт калием зола. Набирают ее стакан и заливают 10 л воды. Выдерживают при систематическом перемешивании 48 часов.

Нарезают крапивную зелень. Выкладывают ее в ведро, заполнив его на 1/3 объема. Вливают 3 л воды и кладут 1 ст. л. сухих дрожжей. После 3-суточного настаивания разбавляют состав чистой водой, чтобы получить 9-10 л.

Третья подкормка — нужна или нет:

Вносить еще раз питательные разновидности требуется только на обедненной почве. Из-за недостатка полезных элементов не удастся получить крупные луковицы.

Приступают к процедуре, выдержав двухнедельный интервал после выполнения 2 подкормки. Используют фосфорно-калийную разновидность. Норма внесения также составляет 5 л / 1 м2.

Нельзя проводить подкормку, если перо уже легло на грунт. Это служит показателем созревания луковиц.

При выращивании лука не требуется сложный уход. Но для получения качественных здоровых луковиц большого размера важно своевременно проводить подкормки.