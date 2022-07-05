Огородники рассказали, что необходимо сделать для получения крупного урожая малины
Как хорошо набрать в пригоршню и, запрокинув голову, отправить в рот душистые, пахнущие летом и солнцем красные ягоды, зажмурившись от наслаждения.
Выделяют 5 ключевых агротехнических нюансов, соблюдая которые вас гарантированно ждет успех.
Полив:
Во время созревания малина остро нуждается в обильном поливе. В период формирования ягод пролейте растения на глубину 15-20 см, обеспечивая влагой глубоко залегающие корни. В засушливую погоду расход воды составляет 30-40 л на 1 погонный метр. Полив проводите в 2-3 приема в течение дня. Спустя 7-10 дней повторите процедуру. Размер ягод напрямую зависит от количества влаги в почве.
Дополнительное питание:
В разгар лета малина остро нуждается в калии и фосфоре. Проводите обработки по листу, используя минеральные удобрения: Кристалон, Сульфат калия или печную золу. Ни в коем случае не применяйте хлорные удобрения! Из микроэлементов малине нужен магний.
Мульчирование:
Чтобы не допустить пересыхания почвы в период формирования и созревания ягод, обязательно мульчируйте ее после полива и внесения подкормок. Для этого подойдут костра, компост или предварительно увлажненный торф. Слой торфа должен быть не менее 7 см.
Ограничительные меры в распространении конкуренции:
Старайтесь не допускать появления и размножения сорняков. Они забирают на себя значительную часть питательных веществ и влаги. Также проводите вырезку лишних побегов, существенно снижающих урожайность.
Лучше оставьте немного крепких, хорошо вызревших побегов, нежели множество тонких и слабых. Чем больше и крупнее листья, тем выше урожай. Прореживание также обеспечит плантацию малины хорошей вентиляцией. В противном случае вам не избежать появления серой гнили.
Своевременная защита от вредителей:
Если профилактические обработки не обеспечили надежную защиту, в период формирования ягод используйте только биопрепараты: Актофит, Фитоверм и прочие, выдерживая сроки ожидания.
Много солнечного света:
Малиновые насаждения — большие любители понежиться на солнышке, они не любят тенистых мест. В утренние часы они легко перенесут небольшое затенение, но солнце им жизненно необходимо весь остальной день.
Опубликовано: Ангелина Крент
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