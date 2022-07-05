Огородники рассказали, как подготовить озимый чеснок к уборке

Озимый чеснок, передержанный в земле на грядке, начинает распадаться на зубки. Чтобы этого не случилось, необходимо вовремя его убрать.

Как только листья чеснока начинают желтеть и полегать, пора приступать к подготовительным мероприятиям. Как правило, до уборки урожая остается уже 1-2 недели. Сразу же скажу, что озимого чеснока у меня посажено не очень много, а потому провести все манипуляции не составляет особой проблемы.

Знаю, что у процедуры достаточно и сторонников, и противников. Но я же действую по старинке. За 7-10 дней до уборки чеснока завязываю перья в узел. Важно не поторопиться и не начать вязать косы/узлы из свежей еще не увядающей зелени.

Нужно дать возможность перьям накопить максимум питания, которое в дальнейшем уйдет головкам. В результате те станут еще крепче, здоровее и крупнее. Кстати, если вы оставляли стрелку-индикатор зрелости чеснока, можете аккуратно срезать ее. Если же вы планируете собрать семена чеснока, стрелку нужно оставить дозревать.

Второе мероприятие, которое я стараюсь всегда проводить – это разокучивание чеснока. Правда если по прогнозу стоят сильные дожди, делать это не рекомендую, чтобы вода не скапливалась в ямках возле головок чеснока.

Если впереди хорошие солнечные деньки, почву от головок я аккуратно отгребаю. На солнышке головки греются, дозревают, крепчают, чешуйки подсыхают, укрепляются и утолщаются. В результате чеснок вырастает крепким и отлично лежит до следующего сезона.

Плюс по открытым головкам удобнее контролировать процесс созревания, чтобы не допустить перезревания чеснока и распадания головок. Перезревший чеснок хуже лежит, головки разваливаются.

Ну и третье, что надо сделать за пару недель до уборки урожая, это прекратить поливы чесночных грядок. Это необходимо для того, чтобы чешуйки подсохли, загрубели, а головки дозрели. Обилие влаги будет мешать этому процессу.

В результате чеснок нужно будет дольше просушивать после уборки, а лежать он будет хуже. Поэтому все поливы лучше прекратить заранее.