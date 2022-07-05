Главой правительства Херсонской области стал калининградский политик Елисеев

Экс-глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, кто стал лидером правительства региона.

Глава ВГА по Херсонской области Владимир Сальдо уведомляет, что новым лидером правительства региона стал политик из Калининграда Владимир Сальдо, который теперь также является заместителем и доверенным лицом самого Сальдо.

При этом в пресс-релизе военно-гражданской администрации Херсонской области подчёркивается, что Владимир Сальдо до сих пор является главным политическим лицом региона.