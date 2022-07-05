Синоптик центра «Фобос» предупредил жителей Москвы о жаре во вторник
Представитель Гидрометцентра "Фобос" Михаил Леус утверждает, что в этот вторник москвичей ожидает сильная жара.
5 июля ведущий представитель погодной службы "Фобос" Михаил Леус сообщил, что сегодня в Москве ожидается незначительная облачность и местами дожди, доходящие до ливней с грозой. Тем не менее Леус предупреждает, что москвичей ожидает значительное повышение температуры воздуха.
По данным центра "Фобос", 5 июля в самой Москве температура будет составлять от 29 до 31 градуса по Цельсию, а в Московской области она будет колебаться от 27 до 32 градусов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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