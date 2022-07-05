Патрушев: РФ хочет добиться нейтрального статуса Украины и независимости Донбасса

Николай Патрушев утверждает, что целью специальной военной операции армии России является нейтральный статус Украины.

Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что главной целью российской военной спецоперации является достижение нейтрального статуса Украины и её невступления в блок НАТО. Другой целью Патрушев называет достижение независимости Донецкой и Луганской Народных республик.

Днём ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Владимиром Путиным, доложив ему о полном освобождении территории ЛНР российскими войсками, после чего президент РФ приказал отдохнуть подразделениям, добившимся успеха на луганском направлении.