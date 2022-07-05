RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ

Издание RTL утверждает, что на территории Украины погиб уже второй французский наёмник.

5 июля зарубежная газета RTL сообщила, что на территории Украины погиб второй французский наёмник, который воевал на стороне Киева против России. Сообщается, что погибшему было 20 лет, а причиной его гибели послужил обстрел из артиллерии.

По данным журналистов RTL, к текущему моменту на стороне Украины сражается не менее пятидесяти вооружённых наёмников, прибывших из Франции после начала российской военной спецоперации.