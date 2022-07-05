Токаев предложил Евросоюзу покупать казахскую нефть вместо российской
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с призывом покупать нефть из Казахстана.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 июля во время переговоров с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем сообщил о готовности обеспечить Евросоюз достаточным количеством нефти.
Ранее Европейский союз сократил закупки нефти из Российской Федерации с 1,8 до 1,4 миллионов баррелей в день.
Президент Казахстана сказал, что обеспокоен рисками энергетической безопасности и что может направить углеводороды для стабилизации энергетической сферы в Евросоюзе.
В разговоре Токаев сказал, что Казахстан был первой страной в центральноазиатском регионе, которая подписала с ЕС Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
Токаев считает, что Казахстан сможет стать «буферным рынком» между Западом и Востоком и другими направлениями.
Президент сказал, что Казахстан намерен развивать долгосрочные связи с Евросоюзом, являющимся самым главным экономическим партнером страны.
Евросоюз уже ввел эмбарго в отношении российской нефти, он намерен прекратить закупки «черного золота» из РФ уже к концу 2022 года.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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