Рестораны McDonald’s прекратили работу в Казахстане по техническим причинам

Утром 5 июля стало известно, что сеть ресторанов McDonald’s приостановила свою работу на территории Казахстана.

Во вторник утром пресс-служба сетевого заведения быстрого питания McDonald’s сообщила, что рестораны франшизы прекращают свою работу в Республике Казахстан. В пресс-релизе компании утверждается, что казахстанские отделения ресторана McDonald’s прекращают функционировать на временной основе.

Также в заявлении пресс-службы McDonald’s в Казахстане утверждается, что остановка работы заведений в стране происходит по техническим причинам, однако точные детали подобных мер не разглашаются.