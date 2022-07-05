Рестораны McDonald’s прекратили работу в Казахстане по техническим причинам

Утром 5 июля стало известно, что сеть ресторанов McDonald’s приостановила свою работу на территории Казахстана.

Во вторник утром пресс-служба сетевого заведения быстрого питания McDonald’s сообщила, что рестораны франшизы прекращают свою работу в Республике Казахстан. В пресс-релизе компании утверждается, что казахстанские отделения ресторана McDonald’s прекращают функционировать на временной основе.

Также в заявлении пресс-службы McDonald’s в Казахстане утверждается, что остановка работы заведений в стране происходит по техническим причинам, однако точные детали подобных мер не разглашаются.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 