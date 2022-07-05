Нарышкин: Россия борется за своё историческое будущее в ходе спецоперации на Украине
Глава СВР РФ Сергей Нарышкин утверждает, что в ходе военной спецоперации на Украине Россия ведёт борьбу за своё историческое будущее.
5 июля директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин произнёс речь перед выпускниками МГУ имени Ломоносова, где сообщил, что в ходе специальной военной операции на территории Украины Россия борется за своё историческое будущее и своё место в современном мире.
По мнению Нарышкина, наступившие времена действительно оказались тяжёлыми для России, однако политик уверен, что в конечном итоге победа окажется за Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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