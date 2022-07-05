Владимир Потанин допустил слияние «Норникеля» и «Русала»

Бизнесмен Владимир Потанин утверждает, что компании "Норильский Никель" и UC Rusal вернулись к обсуждению объединения.

Утром 5 июля российский предприниматель Владимир Потанин публично заявил, что вернулся к рассмотрению возможности слияния компаний "Норильский Никель" и "Русал", поскольку получил соответствующее предложение от высшего звена менеджеров фирмы UC Rusal.

Примечательно, что сразу же после утреннего заявления Владимира Потанина акции компании "Русал" выросли в цене на 22 процента, однако аналитики не берутся прогнозировать степень устойчивости подобного роста.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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