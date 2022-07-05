Бойцы ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле армией Украины села Зерново.

Во вторник, 5 июля 2022 года, брянский губернатор Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале о том, что со стороны Украины по селу Зерново было выпущено не менее 18 снарядов.

Богомаз сообщает, что в приграничном селе Суземского района пострадавших в ходе обстрела боевиками ВСУ нет, все подробности случившегося устанавливаются компетентными органами.