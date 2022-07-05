Боевики ВСУ сожгли все православные церкви в Лисичанске

Местная жительница Лисичанска рассказала об уничтожении украинскими солдатами православных храмов.

Пожелавшая остаться анонимной жительница освобождённого Лисичанска в ЛНР рассказала российским журналистам, что солдаты армии Украины оставили от православных церквей только пепелище.

По словам женщины, во время оккупации украинскими националистами города Лисичанска, боевики в качестве временного места жительства выбрали православные святыни, которые при отступлении они сожгли дотла. Теперь в Лисичанске остались лишь храмы христиан-баптистов и свидетелей Иеговы.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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