Боевики ВСУ сожгли все православные церкви в Лисичанске
Местная жительница Лисичанска рассказала об уничтожении украинскими солдатами православных храмов.
Пожелавшая остаться анонимной жительница освобождённого Лисичанска в ЛНР рассказала российским журналистам, что солдаты армии Украины оставили от православных церквей только пепелище.
По словам женщины, во время оккупации украинскими националистами города Лисичанска, боевики в качестве временного места жительства выбрали православные святыни, которые при отступлении они сожгли дотла. Теперь в Лисичанске остались лишь храмы христиан-баптистов и свидетелей Иеговы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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