Столтенберг: НАТО запустило процесс активации членства Швеции и Финляндии

Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО запущен процесс ратификации соглашений о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

Утром вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с новым заявлением, сообщив, что западный военный блок начал процедуру по принятию скандинавских государств в Североатлантический альянс. К текущему моменту запущен процесс активации соглашений о членстве в НАТО Финляндии и Швеции.

Также Столтенберг утверждает, что министры шведского и финского внешнеполитических ведомств уже подписали договоры о присоединении их стран к Альянсу, ввиду чего вступление Швеции и Финляндии в НАТО фактически состоялось.