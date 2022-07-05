Столтенберг: НАТО запустило процесс активации членства Швеции и Финляндии

Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО запущен процесс ратификации соглашений о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.

Утром вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с новым заявлением, сообщив, что западный военный блок начал процедуру по принятию скандинавских государств в Североатлантический альянс. К текущему моменту запущен процесс активации соглашений о членстве в НАТО Финляндии и Швеции.

Также Столтенберг утверждает, что министры шведского и финского внешнеполитических ведомств уже подписали договоры о присоединении их стран к Альянсу, ввиду чего вступление Швеции и Финляндии в НАТО фактически состоялось.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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