Столтенберг: НАТО запустило процесс активации членства Швеции и Финляндии
Йенс Столтенберг сообщил, что в НАТО запущен процесс ратификации соглашений о вступлении в альянс Финляндии и Швеции.
Утром вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с новым заявлением, сообщив, что западный военный блок начал процедуру по принятию скандинавских государств в Североатлантический альянс. К текущему моменту запущен процесс активации соглашений о членстве в НАТО Финляндии и Швеции.
Также Столтенберг утверждает, что министры шведского и финского внешнеполитических ведомств уже подписали договоры о присоединении их стран к Альянсу, ввиду чего вступление Швеции и Финляндии в НАТО фактически состоялось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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