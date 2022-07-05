Представитель МИД России Захарова опубликовала фото со свастикой

Мария Захарова обнародовала фотографию со свастикой в свастикой в своём Telegram-канале.

5 июля сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова показала фотографию со встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Примечательно, что на фотографии была монгольская свастика.

В минувшем феврале российская оппозиционная активистка и представительница группы Pussy Riot Мария Алёхина была приговорена к 15 суткам ареста за аналогичную фотографию.