Представитель МИД России Захарова опубликовала фото со свастикой
Мария Захарова обнародовала фотографию со свастикой в свастикой в своём Telegram-канале.
5 июля сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова показала фотографию со встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Примечательно, что на фотографии была монгольская свастика.
В минувшем феврале российская оппозиционная активистка и представительница группы Pussy Riot Мария Алёхина была приговорена к 15 суткам ареста за аналогичную фотографию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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