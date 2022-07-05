В России предложили организовать параллельный импорт голливудских фильмов

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил в инициативой организации параллельного импорта голливудских фильмов.

Михаил Швыдкой указал на уход с российского рынка голливудских мейджоров, что негативно повлияло на отечественную киноиндустрию. В таких условиях он предложил задуматься о «параллельном прокате» голливудских фильмов и их «принудительном лицензировании».

Швыдкой пояснил, что «пиратский прокат» отличается от «принудительного лицензирования» тем, что деньги за показ той или иной картины будут отчисляться правообладателя. Однако решение принимать оплату или нет — решение самого правообладателя.

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что «некоторые брать наши деньги не хотят» (ссылаясь на отказ принимать государственный долг в российских рублях). Он не исключил, что после «принудительного лицензирования» правообладатели не захотят брать деньги за прокат.

Рассказывая про отличие «принудительного лицензирования» и «пиратства», Михаил Швыдкой не уточнил, каким образом копии голливудских картин в принципе будут попадать к российским заказчикам.