СК РФ начал проверку случаев пыток российских солдат, вернувшихся из плена ВСУ

Следственный комитет России проверяет инциденты с пытками российских военнослужащих, побывавших в украинском плену.

5 июля пресс-служба российского Следственного комитета сообщила, что участились случаи жалоб на пытки со стороны украинских военных от солдат армии РФ, вернувшихся из плена ВСУ в результате двухсторонней программы обмена. Российские следователи пообещали индивидуально рассмотреть каждый случай и незамедлительно дать ему правовую оценку.

Примечательно, что один из экс-военнопленных российской армии утверждает, что солдаты ВСУ связали ему скотчем глаза, руки и ноги, после чего били палками по телу. При этом российского солдата не били палками по лицу, чтобы не было видимых синяков.