Василий Власов: штрафы для ИП за нелегальный найм работников без оформления увеличат до 200 тысяч

В Государственной думе РФ предложили понять штрафы для ИП за уклонение от оформления работников, то есть за нелегальный найм. Инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов предложил увеличить штрафы для индивидуальный предпринимателей за нелегальный найм сотрудников, то есть без оформления трудового договора.

Сегодня за уклонение от оформления трудового договора предусмотрены следующие штрафы: от 50 000 до 100 000 российских рублей для юридических лиц, от 10 000 до 20 000 рублей для должностных лиц и от 5 000 до 10 000 для индивидуальных предпринимателей.

Власов предлагает сделать их размер для всех категорий работодателей от 50 000 до 100 000 российских рублей. За повторное выявленное нарушение — от 100 000 до 200 000 российских рублей.

Подобная инициатива выдвигалась и ранее, однако в Министерстве труда России посчитали, что проблем с нелегальными работниками в стране нет (редкие случае гастарбайтеров и разнорабочих). Тем не менее, жалобы от россиян на уклонение работодателей от оформления трудового договора поступают все чаще.

В первую очередь «серые схемы» грозят российскому бюджету, ведь каждый работник — это доход государства в виде налогов. Кроме того, нелегальный работник не получает пенсионных отчислений, а также не имеет социальных гарантий (не получает оплату за больничный, уходит в отпуск за свой счет).