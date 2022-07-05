Шойгу исключил отправку призывников из России в зону боевых действий на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что российские войска срочной службы не будут перебрасываться на Украину для участия в спецоперации.

5 июля лидер Министерства обороны России Сергей Шойгу вновь заявил, что российских призывников не будут перебрасывать в зону специальной военной операции на Украине, ввиду чего они не будут непосредственно участвовать в боевых действиях.

Примечательно, что ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков признал, что российские солдаты срочной службы по ошибке были переброшены на Украину, однако вскоре их возвратили на родину, а их командиров наказали в соответствии с буквой закона.