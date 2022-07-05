Сергей Собянин подписал указ о названии "Площадью ЛНР" территорию вокруг посольства Великобритании в России.

Днём вторника мэр Москвы Сергей Собянин издал официальное постановление, в соответствии с которым территория посольства Великобритании в России получила название "Площадь Луганской Народной республики". Ранее Собянин назвал "Площадью Донецкой Народной республики" территорию американского посольства в Москве.

Примечательно, что практически сразу после этого представители американского посольства рядом с флагом Соединённых Штатов вывесили флаг ЛГБТ.