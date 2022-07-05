Собянин переименовал территорию британского посольства в Москве в площадь ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории около посольства Великобритании в российской столице названия площадь Луганской народной республики.

Посольство Великобритании в Москве находится на Смоленской набережной, однако в скором времени ее официально переименуют в площадь Луганской народной республики. Новое название было выбрано по итогам голосования на платформе «Активный гражданин».

Ранее безымянную территорию около американского посольства в Москве называли площадью Донецкой народной республики. После этого власти столицы пообещали, что приносят еще одному объекту название площади ЛНР.

Собянин подчеркнул, что это именно россияне выбрали территорию, которую назовут площадью Луганской народной республики. Вариант названия набрал 56,85% голосов (109 603 человека проголосовали за такое переименование британского посольства).

Среди других мест, которые претендовали на название площади ЛНР, предлагались территория около улицы Академика Пилюгина, а также территория около Большого Ржевского переулка (рядом с посольствами Бельгии и Литвы).