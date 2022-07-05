Истребитель армии РФ сбил штурмовик ВСУ Су-25 при попытке атаковать Херсон
5 июля истребитель воздушно-космических сил России ликвидировал украинский самолёт-штурмовик Су-25 в результате воздушного боя около Херсона.
Во вторник днём в ходе очередного брифинга Министерства обороны России пресс-служба ведомства сообщила, что российский истребитель вступил в воздушный бой с украинским штурмовиком Су-25 недалеко от Херсона, когда самолёт вооружённых сил Украины попытался атаковать занятый войсками РФ город.
В результате небесного сражения украинский истребитель был ликвидирован прицельным огнём, благодаря чему Херсон остался в безопасности. Также город пытались атаковать три украинских БПЛА, однако они были перехвачены, как и три ракеты ВСУ "Точка-У" и восемь снарядов реактивной системы залпового огня армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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