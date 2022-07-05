Песков: Минобороны РФ разработало ответ на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Дмитрий Песков сообщил, что Министерство обороны России подготовило план ответных действий на случай вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

5 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, сообщив им о том, что в Министерстве обороны России создали план ответных действий на случай вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Также Песков посоветовал адресовать вопросы о нюансах данного плана сотрудника российского Минобороны, а не представителям Кремля.

Вместе с тем Дмитрий Песков заверил, что российское командование войсками надёжно следит за поддержанием безопасности в рамках суверенных границ России.