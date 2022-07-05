Володин: российская армия не отстановится на границе ЛНР и ДНР
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что ситуация в Украине складывается так, чтобы не останавливать российскую армию на границе ЛНР и ДНР.
Володин подчеркнул, что некоторые действия со стороны Украины носят «преступный характер». Он пообещал, что ответ будет жестким, так как Вооруженные силы Украины делают все, чтобы «российская армия не останавливалась у границ ЛНР и ДНР.
Луганская и Донецкая народные республики считают свои границы по Конституции советского деления областей Украины. То есть, подконтрольная территория российской армии и группировок ЛНР и ДНР фактически занимают «собственную территорию».
Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что ВСУ наносит удары по Донецкой области с территории Харькова и других регионов Украины. По его словам, «мир несправедлив», а руководство США и европейских государств хотят, чтобы боевые действия на Украине шли как можно дольше.
По словам Володина, именно поэтому складывается ощущение, что украинские войска делают все таким образом, чтобы российская армия и силы ЛДНР не останавливались на конституционных границах областей, а «шли дальше».
Опубликовано: Сергей Игнатьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ
Беларусь отказалась экспортировать зерновые в этом году
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута
Reuters: Финляндия арестовала несколько сотен грузовых вагонов из РФ
В Германии назревают протесты из-за требований Украины предоставить помощь на 720 млрд. долларов