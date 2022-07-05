Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что ситуация в Украине складывается так, чтобы не останавливать российскую армию на границе ЛНР и ДНР.

Володин подчеркнул, что некоторые действия со стороны Украины носят «преступный характер». Он пообещал, что ответ будет жестким, так как Вооруженные силы Украины делают все, чтобы «российская армия не останавливалась у границ ЛНР и ДНР.

Луганская и Донецкая народные республики считают свои границы по Конституции советского деления областей Украины. То есть, подконтрольная территория российской армии и группировок ЛНР и ДНР фактически занимают «собственную территорию».

Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что ВСУ наносит удары по Донецкой области с территории Харькова и других регионов Украины. По его словам, «мир несправедлив», а руководство США и европейских государств хотят, чтобы боевые действия на Украине шли как можно дольше.

По словам Володина, именно поэтому складывается ощущение, что украинские войска делают все таким образом, чтобы российская армия и силы ЛДНР не останавливались на конституционных границах областей, а «шли дальше».