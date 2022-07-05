Генштаб ВСУ запретил украинцам покидать место проживания без разрешения военкомата

Украинский Генштаб запретил мужчинам призывного возраста покидать свои места жительства без согласия военкомата.

Днём 5 июля Генеральный штаб вооружённых сил Украины подтвердил информацию о том, что мужчины-украинцы призывного возраста отныне не могут покидать территорию постоянного места жительства без разрешения военкомата, за которым теперь необходимо обращаться заблаговременно.

Данный законопроект Верховной рады Украины уже получил широкий негативный отклик в украинском сегменте интернета, спровоцировав многочисленные дискуссии и за его пределами.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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